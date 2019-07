Andy Murray podría jugar en singles

Londres, Inglaterra.

El tenista escocés de 32 años no ha jugado en singles desde que perdió en la primera ronda del Abierto de Australia en enero ante el español Roberto Bautista Agut, tras lo cual se sometió a una operación de cadera en un intento por salvar su carrera.



Volvió a la acción en dobles en el Queen's Club, donde ganó el título junto al español Feliciano López, y también jugó en dobles con el francés Pierre-Hugues Herbert y dobles mixtos con Serena Williams en Wimbledon.



El tricampeón de torneos de Grand Slam había dicho con anterioridad que era muy improbable que pudiera jugar individuales en el Abierto de Estados Unidos, pero ahora ve posible regresar en las pistas duras de Cincinnati dentro de dos semanas.



"Estoy más cerca de lo que pensaba", afirmó Murray en el Citi Open de Washington, donde disputará los dobles junto a su hermano Jamie.



"El mejor escenario sería probablemente Cincinnati", afirmó.



"Y si no fuera capaz de jugar en Cincinnati, hay muchas probabilidades de que espere hasta después de Nueva York, porque tampoco quiero que mi primer torneo sea al mejor de cinco sets".



Murray dijo que está entrenando los singles en Washington y que también pretende disputar los dobles en la Rogers Cup la próxima semana en Toronto con López.



"En términos de movimiento y sensaciones y al levantarme al día siguiente me estoy sintiendo bien. Estoy bastante cerca, pero debo mejorar cosas", comentó. "Podría (jugar singles), pero para llegar donde quiero estar debo volver al gimnasio y mejorar mi cardio".