Andrés Iniesta anuncia que se retira de la Selección

NOTICIAS RELACIONADAS Da Rusia la sorpresa del Mundial: elimina a España en penales

Entrenador de España acepta responsabilidad tras quedar eliminados

Moscú, Rusia.

El ex del Barcelona jugó todo el partido y anotó uno de los penales en la tanda definitiva, que al final La Roja terminó perdiendo 4-3 con los anfitriones Rusia.



"Es una realidad que hoy es mi último partido con la selección. A nivel individual se acaba una etapa maravillosa. A veces los finales no son como uno sueña, pero las circunstancias lo marcan así", dijo Iniesta en la zona mixta del estadio Luzhniki.



"Me deja un sabor malo y duro. Como a todos. No cambia nada, es un momento difícil que hemos vivido en otras ocasiones. No hemos sido capaces de dar el salto".



En su carrera con España, Iniesta ganó dos veces la Eurocopa (2008 y 2012) y el Mundial 2010, en el cual anotó el gol del triunfo en la Final ante Holanda.