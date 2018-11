Anciana de 82 años muere tras votar por primera vez

Austin, Texas

El Universal

Gracie Lou Phillips, una mujer de 82 años, votó por primera vez en las elecciones en Estados Unidos de medio término que definen si Donald Trump mantiene su mayoría parlamentaria.

Gracie no pudo contener su emoción al emitir su voto. Levantó los brazos y gritó "¡ya voté!".

Días más tarde falleció.

Según familiares de la anciana estadounidense, la mujer no votaba debido a su ignorancia sobre las elecciones y la creencia de que como mujer no tenía el derecho de hacerlo.

¿Cómo una mujer de 82 años que nunca había votado en su vida se animó a hacerlo?

Todo empieza con la complicidad de su yerno Jeff Griffith. En una conversación con la mujer, esta le contó al familiar que uno de sus deseos era tener algún tipo de participación en las elecciones de medio término de Estados Unidos.

Pero una de las dificultades de Gracie Lou Phillips era su estado de salud. Ella estaba muy enferma, pero a pesar de ello acudió a la mesa de votación de una iglesia en Texas el día jueves y emitió su voto.

