Anaya no debería huir como ladronzuelo: Mario Delgado

"No sabemos si ya se fue o no, pero creo que tiene que cumplir él ante la ley. Entendemos también que extraña mucho a Atlanta, acuérdense que nosotros fuimos ahí a exhibir la casa donde vivía cuando según él quería ser Presidente de México, pero creo que debería enfrentar la justicia, no debería huir como cualquier ladronzuelo, que enfrente los cargos y, si es inocente, pues habrá justicia", dijo.

Luego de que la oposición acusó una persecución política en contra de Anaya, el morenista afirmó que la Fiscalía General de la República (FGR) es una institución independiente y autónoma que no actúa como la extinta PGR, a la que calificó como el brazo persecutor de Gobiernos del pasado.

"No hay perseguidos políticos, es una acción de la Fiscalía, es una investigación que parte incluso de denuncias de los propios panistas, de sus compañeros que lo denunciaron por lavado de dinero. No se les olvide aquel éxito tan memorable que tuvo Ricardo Anaya en su incursión como inmobiliario en Querétaro, donde adquiere un terreno como por cinco millones de pesos y logra venderlo 10 veces más que su valor en muy poco tiempo y con la fortuna de que se lo compró su chofer", señaló.

Delgado arremetió también contra la alianza opositora conformada por PAN, PRI y PRD y la Organización de Estados Americanos (OEA).

Calificó como un error que los presidentes de dichos partidos no invitaran a Anaya a la reunión que sostuvieron ayer con el presidente de la OEA en Washington, Luis Almagro, para denunciar la presunta injerencia del crimen organizado en las pasadas elecciones.

El líder morenista acusó a la oposición de pretender seguir el mismo guión que el líder opositor venezolano, Juan Guaidó, a quien la OEA respaldó como presidente del Parlamento de Venezuela.

"Me parece que comete un error la alianza opositora en no haberlo invitado a Washington con Almagro, era la oportunidad de hacer un encuentro cumbre entre Anaya y Almagro, porque están siguiendo el guión de Guaidó, pero no sé quiénes están más desprestigiados, si los líderes de los partidos de la oposición o la propia OEA, ya que no representa, de ninguna manera, los mejores tiempos de América Latina, los mejores intereses de América Latina", afirmó.