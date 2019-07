Analizan impacto de aranceles de Estados Unidos

Cd. de México.

El Presidente Andrés Manuel López Obrador informó que analizarán el impacto de aranceles impuestos por Estados Unidos al tomate y acero mexicanos, y que atribuyó en el caso del producto agrícola a cuestiones políticas.

"Hoy tenemos una reunión para tratar el asunto. Jesús Seade (subsecretario para América del Norte) me informa que es una medida distinta a las medidas que se han aplicado o a la amenaza de aranceles que se presentó hace unos días, es de otro orden. Sin embargo, vamos a atender este asunto", dijo.



"Ya estábamos viendo lo de el tomate, que ha pasado tiempo y se afecta a los productores nacionales".



Respecto a los aranceles al tomate, el Mandatario sostuvo que tienen información de que hay intereses político-electorales implicados en el caso.



"Tenemos información de que en el caso del tomate, en especial, hay intereses políticos electorales en Estados Unidos, en particular en la Florida, con vinculación a un partido y a un legislador de Estados Unidos", expuso en su conferencia mañanera.



"No puedo decir más porque debemos ser respetuosos de la política interna de otros países, pero estamos enterados y vamos a hacer gestiones en los dos casos, en lo que tiene que ver con el tomate, que ya se está pasando el tiempo y es injusto completamente que se estén cobrando aranceles, estas cuotas, y también lo que se dio a conocer el día de ayer en el acero".



El Jefe del Ejecutivo insistió en que estas medidas son independientes de lo acordado en el T-MEC.



"Sí quiero separar estas medidas, vamos a decir que son decisiones aisladas, que no tienen que ver de manera directa con el Tratado de Libre Comercio, es otro tema, incluso me decía Jesús Seade que tampoco con la resolución sobre el quitar aranceles al acero y al aluminio, como se logró en los días pasados, que es de otra naturaleza".



López Obrador afirmó que mañana el Canciller Marcelo Ebrard, la Secretaria de Economía, Graciela Márquez y el subsecretario Seade informarán del tema.



También dijo que pese a este tipo de medidas, la relación con el Gobierno de Estados Unidos es buena y de respeto.



Ayer, el Departamento de Comercio de Estados Unidos determinó de forma preliminar que México y China subsidian injustamente sus exportaciones de productos de acero estructural, utilizados en la construcción.



Por eso, y hasta emitir un fallo definitivo en noviembre, dispuso que en el caso de México se paguen aranceles de hasta 74.01 por ciento, los cuales serán depositados a manera de fianza en las aduanas a la espera de la decisión final.



En el caso del tomate rojo, a dos meses de que Estados Unidos aplicó una cuota al producto mexicano, las exportaciones se desplomaron 30 por ciento, lo que representaría para el sector pérdidas por arriba de los 90 millones de dólares.