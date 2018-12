Analizan agujero en nave adosada a la Estación Espacial

Moscú, Rusia.

Los cosmonautas Oleg Kononenko y Serguéi Prokópiev realizaron una de las caminatas espaciales "más difíciles", al extenderse durante 7 horas y 45 minutos la misión para verificar desde el exterior el diminuto agujero en el casco de la nave Soyuz MS-09 adosada a la Estación Espacial Internacional (EEI).

"La tripulación ha conseguido cumplir la misión más difícil. Estoy agradecido a Serguéi Prokópiev y a Oleg Kononenko por el trabajo realizado", escribió el responsable de la agencia espacial rusa, Roscosmos, Dmitri Rogozin, en Twitter.



La misión estaba prevista inicialmente para durar seis horas y media, pero finalmente duró más debido a su complejidad.



Como la Soyuz no está equipada para caminatas espaciales, Kononenko tuvo que desplazarse hasta la nave rusa con la ayuda de un brazo robótico manejado por control remoto por su compañero Prokópiev.



Además de examinar el casco de la Soyuz MS-09, tomó fotografías y pegó un parche térmico en el lugar donde se halló a finales de agosto un diminuto agujero que causó la pérdida de hermeticidad en la nave.



El agujero, que fue reparado inmediatamente, se detectó en el espacio habitacional de la Soyuz y no en la cápsula de descenso, por lo que no afectará su regreso a la Tierra el próximo día 20.



Kononenko utilizó cuchillo y tijeras para cortar el revestimiento antimeteoritos de la nave con el fin de llevarse un trozo de regreso a la Tierra para que pueda ser examinado por investigadores.



Roscosmos mantiene que el diminuto agujero nunca puso en peligro la vida de la tripulación de la estación, aunque algunas fuentes no descartaron que el orificio fuera taladrado después del ensamblaje y que por tanto se trataba de un sabotaje.



Los cosmonautas rusos también recogieron experimentos científicos del módulo Rassvet antes de volver al interior de la EEI 7 horas y 45 minutos después, indicó la NASA en un comunicado.



Se trataba de la 213 caminata espacial en la EEI, de acuerdo con la agencia espacial estadounidense. Para Kononenko fue la cuarta y para Prokópiev la segunda.