Analiza América ir a FIFA por lesión de Aquino

"Me molesta mucho que exista irresponsabilidad cuando se les hace saber a las Federaciones que no están en condiciones de jugar", dijo.

En entrevista para Marca Claro, Baños indicó que Aquino se resintió de un problema que tenía y aunque se había solicitado que no acudiera a la convocatoria con Perú, su observación fue desechada, ocasionándole un grave problema a las Águilas que tendrán una baja sensible de cara a la Fase Final.

"Por eso no jugó la Final (de Concachampions) contra Monterrey, luego no jugó ante Cruz Azul, mandamos todos los reportes y todos los estudios a la Federación de Perú, les hicimos saber que el jugador no estaba al 100 por ciento para que lo cuidaran. No nos podemos negar a que viaje y por obvias razones tuvo que ir, pedimos que nos lo regresen y no hicieron caso. Se nos hace una falta de respeto para el club".

Aquino tenía una lesión muscular de primer grado en el muslo izquierdo, la cual se agravó por su participación en el duelo contra Venezuela donde solo pudo jugar 13 minutos.

"Vamos a ver cuáles son las opciones para recurrir a la FIFA, me da mucho coraje que sean tan irresponsables y que no tomen a consideración las partes, sabíamos que estaba lastimado y no lo tomaron en cuenta. Se preocuparon por ellos mismos", estimó Baños.

El presidente de las Águilas también dijo que tienen claro que este paro por la fecha FIFA y el Repechaje lo están utilizando para recuperar a sus lesionados, sin embargo admitió que es difícil mantener el ritmo con tantos días sin partidos.