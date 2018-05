Ana Carrasco vuelve a ganar: ´pole´

Con 21 años y después de cinco temporadas dando la vuelta al mundo en moto, en diferentes categorías y campeonatos del mundo, Ana Carrasco ha logrado que sepamos cuál es la categoría de SuperSport300 e incluso que podamos ver las carreras en directo por televisión. Este domingo fue la primera vez que sus hazañas llegaron a nuestras casas. Y la culpa la tiene ella, una piloto que no tuvo los apoyos ni la suerte suficientes para seguir corriendo en Moto3 y que, para competir en igualdad de condiciones, cambió el Mundial de MotoGP por el de Superbike.

Ganó la carrera dos semanas atrás en Imola. Y lo ha vuelto a hacer este domingo en Donington. En su segundo año en la categoría (SSP300) la joven murciana exhibe una imponente superioridad después de cuatro pruebas y es ahora más líder del mundial (22 puntos de ventaja al frente de la clasificación), merced a su segundo triunfo consecutivo.

Carrasco, que se había adjudicado la Superpole el sábado (48 milésimas de segundo más rápida que Meuffels), demostró que no es solo cuestión de tener, por fin, una fantástica moto. La Kawasaki que tiene este año es mejor que la del curso pasado, mejor su motor, que ha ampliado la cilindrada y tiene, así, más potencia y mejor aceleración, y mejor la moto en su conjunto. No en vano, los primeros cuatro clasificados en el Reino Unido llevaban una Kawasaki Ninja. Pero si la piloto logró imponerse con esa superioridad –pole, vuelta rápida (con récord incluido) y triunfo– fue también por una excelente salida, limpia, decidida, y porque ninguno de sus rivales supo imponer su ritmo como lo hizo ella. No pudo seguirla Meuffels, ni el resto que venían detrás. Quienes la acompañaron en el podio, Loureiro y Sánchez, se jugaron el segundo y el tercer puesto en un grupo del que ella nunca llegó a formar parte.

Empezó a abrir distancias con solo un par de giros. Y su carrera consistió en ampliar esas décimas de segundo y administrar su ventaja, que alcanzó los 4,6 segundos. "Tenía mucho ritmo y sabía que se podía escapar, aunque no pensaba que fuera así, desde el principio. Ha sido increíble", declaraba David Salom, el jefe deportivo del equipo, a Teledeporte, que se ha comprometido a ofrecer todas las pruebas que restan hasta el final del campeonato (cuatro). Y todo, gracias al tirón de Carrasco.

"Ha sido un fin de semana muy bueno para nosotros. Increíble. Ha sido una carrera difícil, hacía más viento que ayer y no me salían los tiempos tan fácilmente. Pero, he tirado mucho desde el principio", declaraba ella al finalizar la carrera. Ni la piloto ni Salom, desde el equipo, se acobardan cuando se les inquiere por el título. "La victoria es fantástica para el campeonato", decía ella. Quieren ganarlo. Pero irán, como hasta ahora, "carrera a carrera". Y tirarán de las mejores armas de Carrasco. Además de su moto, "su tranquilidad a la hora de solucionar los problemas y su manera de trabajar". Lo dice Salom, ex piloto y un gran apoyo para la murciana.