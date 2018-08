Amplían Katrina Park con apoyo de Disney. Será remodelado y modernizado

Mission, Tx. - Las instalaciones del parque infantil Katrina serán remodeladas y ampliadas gracias a un apoyo de la compañía Walt Disney.

El parque recibió un subsidio de 30 mil dólares del programa Meet Me at the Park de The Walt Disney Company en apoyo de la National Recreation and Park Association (NRPA) con el objetivo combinado de proporcionar a un millón de niños y familias un mayor acceso al juego y el esparcimiento.

"Nuestra propuesta compitió contra otros de todo el país y se consideró uno de los proyectos más innovadores e impactantes, que fue el criterio para otorgar el financiamiento", dijo el Comisionado del Precinto 3, Joe M. Flores.

Las mejoras a Katrina Park incluyen agregar un sendero seguro, paisajes para juuego y artículos de gimnasio, dijo Andrea Valdez, Agente de Extensión AgriLife de Texas A&M en el Condado de Hidalgo, quien lideró el proyecto junto con la Jefa de Gabinete del Precinto 3, Dra. Mona Parras.

"El acceso seguro a la actividad física es importante para nuestra comunidad donde luchamos contra enfermedades crónicas como la diabetes y la obesidad", refirió Parras.

"Estamos muy agradecidos por este financiamiento para proporcionar a las familias oportunidades para caminar, correr y estar activos en el parque", agregó Valdez.

Como parte del programa nacional Meet Me at the Park, las agencias de parques y recreación de todo el país fueron invitadas a compartir sus mejores ideas para aumentar el acceso a los espacios de juego para niños y familias. Las agencias con las ideas de proyecto más innovadoras e impactantes fueron elegidas para recibir subvenciones de 30 mil dólares para cristalizar sus proyectos.

"NRPA se enorgullece de colaborar con The Walt Disney Company para ayudar a más niños y familias a experimentar los beneficios del juego", dijo Kellie May, directora de salud y bienestar. "Al aumentar el acceso a los espacios de juego, este programa también ofrecerá actividades únicas adaptadas a la comunidad local que respaldan estilos de vida saludables".

El programa Meet Me at the Park también incluye una campaña del Mes de la Tierra, en la que se otorgan fondos para proyectos de mejora a parques locales que conectan a los niños con la naturaleza, inspiran una vida saludable y brindan acceso a los deportes.

REVITALIZACIóN. Parque tendrá un entorno peatonal, juegos infantiles, zonas verdes y estacionamiento.