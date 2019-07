AMLO se encontrará con legisladores de EU.

CIUDAD DE MÉXICO.

El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que este viernes se reunirá con una delegación de legisladores estadounidenses a quien les recomendará de manera respetuosa que aprueben el nuevo acuerdo comercial entre México, Estados Unidos y Canadá, conocido como T-MEC.

"Estamos recomendando que se apruebe el Tratado de Comercio con Canadá y Estados Unidos, el tema se está debatiendo, hemos avanzado, cumplimos con el compromiso de ratificar el acuerdo y eso le voy a decir a los legisladores con los que me voy a reunir con ellos el viernes", señaló el Presidente.

Durante su conferencia de prensa mañanera, en Palacio Nacional, López Obrador consideró que es conveniente para las tres naciones el acuerdo comercial por lo que ha significado para la integración económica y comercial de la región.

Recordó que como opositor se pronunció en contra del Tratado de 1994 "y hay legislador que votó en contra del tratado (con los que se reunirá), pero han transcurrido muchos años, para dar un viraje y echar por la borda todo lo que se ha conseguido... No es racional decir no al Tratado a estas alturas".

El Presidente confirmó que el próximo domingo el Secretario de Estado de los Estados Unidos, Mike Pompeo se reunirá con el Canciller, Marcelo Ebrard, con quien revisará el tema migratorio.