AMLO reprueba amenazas del CJNG y se solidariza con Azucena Uresti

Manifestó que es responsabilidad del gobierno federal la protección de todos los periodistas y de todos los mexicanos.

"Quiero expresar mi solidaridad con la periodista Azucena Uresti por la amenaza que recibió de una de las organizaciones de la delincuencia, quiero decirle que cuenta con nosotros. Desde que me enteré di la instrucción para que se le atendiera, ya se estableció comunicación con ella, el subsecretario Alejandro Encinas, la atendió y ya se estableció un mecanismo de protección", señaló el presidente.

"Repruebo completamente estas amenazas, no admitimos que se actué de esa forma y vamos a proteger a Azucena y vamos a proteger a todos los mexicanos. Es nuestra responsabilidad la protección de los mexicanos que no sean dañados, que no sean intimidados, que no sean amenazados por nadie".

En Palacio Nacional, el mandatario federal afirmó que su administración siempre va a proteger a todos los periodistas, a dirigentes sociales y a todos los ciudadanos.

Indicó que el gobierno federal ya no brinda protección a grupos de la delincuencia organizada y de cuello blanco como, afirmó, ocurría en el pasado.

"Y solo recordar que nosotros estamos combatiendo en los hechos la corrupción y la impunidad. Ya no hay como era antes, protección para ningún grupo de la delincuencia de cuello blanco o de la delincuencia organizada, ya la autoridad no está al servicio de las mafias", dijo.

Y agregó: "De modo que reitero mi solidaridad a esta periodista, a Azucena Uresti y a todos los periodistas con la garantía de que siempre nuestro gobierno va a proteger a quienes llevan a cabo este oficio, quienes se dedican al noble oficio del periodismo, y a todos, dirigentes sociales y a todos lo ciudadanos. Es nuestra responsabilidad y la asumimos".

Ayer lunes por la mañana circuló un par de videos donde hombres fuertemente armados lanzaron las amenazas a medios y se quejaron por la cobertura de la violencia en Michoacán, pues acusaron un sesgo a favor de las autodefensas.

El Cártel Jalisco Nueva Generación ha sido en los últimos años un generador importante de violencia en México. Destaca que no hace mucho atentaron contra el jefe de la policía de la Ciudad de México, Omar García Harfuch.