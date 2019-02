AMLO pide recomendaciones a CNDH por bloqueos de CNTE

Cd. de México.

El Presidente Andrés Manuel López Obrador informó que el Gobierno presentará una queja ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos, contra quien resulte responsable, por los bloqueos de maestros de la CNTE en Michoacán.

"El consejo jurídico presentará ante la Comisión de Derechos Humanos una queja por violación de derechos para que la Comisión recomiende lo que debe hacerse, no queremos utilizar la fuerza porque estas actitudes muchas veces tienen que ver con posturas conservadoras de izquierda", indicó.



Aseguró que quienes bloquean caminos en apariencia son radicales, pero en realidad son conservadores que no quieren que haya cambios.



"Había la costumbre que la queja siempre era hacia la autoridad, y ahora lo que se va a hacer en estos casos es que se pedirá a la Comisión que nos recomiende qué hacer en estos casos para no usar la fuerza", reiteró.



Docentes de la CNTE cumplen 25 días de paro en vías férreas de Michoacán.