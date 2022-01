AMLO pide que transmitan comentario de López-Dóriga y destaca el "cambio de opinión" del periodista

El presidente Andrés Manuel López Obrador utilizó un comentario a favor de su gobierno, emitido por el periodista Joaquín López-Dóriga, para afirmar que la situación en el país está cambiando y se avanza en el desarrollo político y social.

"El otro día me gustó, ayer, antier, una editorial de Joaquín López-Dóriga. Fíjense los tiempos que estamos viviendo, no podemos quejarnos de que nos aburrimos, no; esto no se había visto nunca", expresó.