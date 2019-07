AMLO: No veo mal participación de ex Presidentes

Cd. de México.

Ante las críticas de Felipe Calderón y Vicente Fox a su Gobierno, el Presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que las resistencias al cambio son normales y no ve mal que los ex Mandatarios participen en la vida pública del País.



En su conferencia matutina con medios, López Obrador fue cuestionado por los señalamientos que los ex gobernantes panistas han hecho y si sigue en su postura de no buscar que se castiguen omisiones o actos de sus antecesores en el cargo.



"Veo bien, antes, en la práctica, los ex Presidentes guardaban silencio, ya no intervenían en la vida pública, esa era la costumbre, eran como las reglas no escritas, ahora, participan, no lo veo mal, son otros tiempos, y dejemos que los ciudadanos sean los que decidan y también en eso cambiar, no pensar que la gente es menor de edad", dijo.



El tabasqueño afirmó que hay resistencias pero también "normalidad política", además de que no ponen en riesgo la transformación en el País.

"Hay resistencias, pero no para preocuparnos, son normales. Imagínense lo que es para quienes llegaron al Gobierno engañando de que iba a haber un cambio y mantuvieron el mismo régimen de corrupción, de injusticia y de privilegios, pues claro que no les gusta lo que estamos llevando a cabo", advirtió.



"Pero, hasta eso, se han portado bien, porque el cuestionamiento no pasa de la crítica en medios y eso no tiene mucho efecto, no detiene la transformación porque en los mismos medios, por el avance que ha habido, hay réplica, y como ustedes saben existen las benditas redes sociales y qué bueno que haya este debate".



El Mandatario federal se mostró confiado en que se avanza hacia la transformación y que en diciembre próximo ya estén sentadas las bases para ese cambio.



"En diciembre, porque vamos de prisa (...) Apurarnos para establecer las bases de la nueva República, de la Patria nueva, para que si, toco madera, regresara el conservadurismo corrupto, les costara trabajo dar marcha atrás a lo ya logrado".



López Obrador aseguró que, de retornar el conservadurismo al poder, le costará mucho dar marcha atrás a lo logrado en su Gobierno, porque el pueblo ya no lo permitiría, como eliminar la condonación de impuestos a los potentados, que sea delito grave la corrupción o desterrar el fraude electoral y que se respete el voto.