AMLO espera que gobierno de Israel actúe y extradite a Tomás Zerón

En conferencia de prensa, el titular del Ejecutivo federal recordó que hace unos días se publicó un artículo en The New York Times donde se aseguraba que fuentes de alto nivel del gobierno de Israel aseguraban que ese país no querían autorizar el mecanismo de extradición de Zerón de Lucio en represalia por el votó que hizo México en la ONU a favor de paz y de que Israel no interviniera en Palestina.

Señaló que debido a esto, el canciller Marcelo Ebrard envió una nota al gobierno de Israel y el embajador israelí en México le afirmó que la nota publicada "no era una postura oficial".

"Marcelo Ebrard envió una nota sobre esto al gobierno de Israel y el embajador, tengo entiendo que el embajador de Israel en México aclaró que no era una postura oficial, de todas maneras hubo una aclaración del embajador del gobierno de Israel", dijo.