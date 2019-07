AMLO defiende 'Ley Garrote' aprobada en Tabasco

Cd. de México.

"Yo tengo el informe de que no se afectan los derechos humanos y no se limitan las libertades de los ciudadanos, es es el informe que tengo y si es necesario que se acabe con la extorsión y que no se permita la corrupción", señaló en conferencia matutina.



Ayer, el Congreso de la entidad, dominado por el grupo parlamentario de Morena, aprobó modificaciones al Código Penal para imponer hasta 13 años de cárcel a quien impida la ejecución de trabajos y obras públicas o privadas en la entidad.

La reforma fue aprobada a pesar de los cuestionamientos de organizaciones sociales y legisladores de oposición que acusaron que se trata de contra manifestaciones.



Mientras legisladores de Morena argumentaron que la modificación está encaminada a evitar extorsiones de presuntos grupos sociales que busquen obtener dádivas, cuotas o empleos, en la construcción de la refinería de Dos Bocas.



El Presidente ha señalado que ese no es el propósito, pues la gente está "contenta" y no hay oposición a la obra de la refinería.



"No, no es ese el propósito. El caso de Dos Bocas, no hay en Tabasco oposición, la gente está contenta se hizo consulta en Paraíso, donde se va a construir la refinería, y en todo Tabasco la gente esta contenta", dijo ayer en Palacio Nacional.