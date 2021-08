Amistoso en Austria

Una ambición que tengo es ser el primer mexicano que sale campeón con Ajax. Quiero ponerme la bandera de México enfrente de mí y demostrar que soy el primer mexicano en Ajax ganando trofeos. Quiero quedar en la historia como el primer mexicano que salió campeón en Ajax* Edson Álvarez, medio mexicano

El Estadio Wiener Neustadt albergará el segundo partido del Tri en esta Fecha FIFA, a las 14:00 horas tiempo de México, tras haber encarado, 3 días antes, a Galés, en el Estadio Cardiff City.

El inmueble, con capacidad para 10 mil personas, es casa del SC Wiener Neustadt, de la Segunda División austríaca, y ha sido sede de partidos internacionales, como el que disputaron Estados Unidos y Panamá, el 16 de noviembre pasado.

Weiner Neustadt es una ciudad que se encuentra a 45 minutos de Viena, capital austriaca, y tiene una población de un poco más de 50 mil habitantes. El estadio Weiner Neustadt se inauguró en 1955.

Tres días antes del duelo ante Costa Rica el conjunto del ´Tata´ Martino estará en Gales para medirse al equipo de los Dragones Rojos en el Cardiff City Stadium, el próximo 27 de marzo.

Cabe destacar que el equipo mexicano estuvo en Austria a finales del 2020, donde enfrentó en partidos amistosos a la selecciones de Corea del Sur y Argelia.

Del mismo modo, es importante decir que Gerardo Martino mantuvo invicto al equipo durante las últimas dos giras europeas y se espera que en esta no sea la excepción.

´CON EL TRI ES COMO IR A UNA GUERRA´

En este Día de la Bandera, Edson Álvarez reconoció que jugar con el Tricolor es como ir a la guerra.

"Cuando voy con la Selección y me pongo la playera es saber que voy a una guerra. Cuando me la pongo me transmite mucha seguridad. Ser mexicano es un amor incondicional. Un amor muy profundo por tu tierra, por tu gente, por tu bandera", dijo el mediocampista en un entrevista para el Ajax. Álvarez vive su segunda temporada con el equipo de Amsterdam, el cual de momento marcha en el primer lugar de la Eredivisie, sitio donde quiere mantenerlo.