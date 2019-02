Amenazan con manta a AMLO

NOTICIAS RELACIONADAS Reta cártel al Presidente

Una camioneta con un presunto artefacto explosivo fue hallada la madrugada de ayer en el acceso de la Puerta 4 de la Refinería de Salamanca, además de un mensaje dirigido al Presidente Andrés Manuel López Obrador, a quien se le exige terminar los operativos antihuachicol.

La unidad, una camioneta Pick Up naranja, fue descubierta por trabajadores de la Refinería Ing. Antonio M. Amor, y elementos del Ejército acordonaron la zona y realizaron el retiro del material.

En la zona fueron desplegados 159 elementos de Secretaría de la Defensa, 34 efectivos de la Policía Federal, así como personal naval.

También está presente personal de Protección Civil del Gobierno del Estado de Guanajuato.

Previo a la localización del vehículo fue dejada una manta en el puente Mazda con un mensaje amenazante y firmado por José Antonio Yépez Ortiz, alias "El Marro", ligado a la ordeña de ductos.

De acuerdo con fuentes de la Policía, en el mensaje se demanda cesar los operativos contra el robo de combustible encabezados por el Ejército y la Marina.

"Presidente Andrés Manuel López Obrador, te exijo que ya saques a chingar a su madre a la Marina, Sedena, Gendarmería y fuerzas federales del estado si no te voy a empezar a matar junto con gente inocente para que vea que esto no es un juego y que Guanajuato no los necesitamos", se lee en el mensaje.

"Hay (sic) te dejo un regalito en la refinería para que vayas viendo cómo se van a poner las cosas y si no sueltas a mi gente que se llevaron y haces caso omiso, va a valer madre atente a las consecuencias. Atentamente El Señor Marro puro cartel Santa Rosa de Lima".

Este incidente ocurre dos días después de que elementos de la Marina, Ejército, Policía Federal y agentes estatales realizaron un operativo en la comunidad San Salvador Torrecillas, perteneciente al Municipio de Villagrán, donde aseguraron un predio con alrededor de 40 vehículos usados por el Cártel Santa Rosa de Lima para la distribución de combustible robado.

El operativo desencadenó que hombres armados incendiaran una decena de vehículos y obstaculizaran la Autopista Salamanca-Celaya a la altura de Villagrán, así como la federal 45 Salamanca-Celaya y la vialidad Juventino Rosas-Celaya.

El Cártel Santa Rosa de Lima es liderado por "El Marro", quien disputa al Cártel Jalisco Nueva Generación el robo de combustible en la entidad.

Cuestionado en Palacio Nacional, el Presidente dijo que es una "falsa alarma" el reporte del hallazgo del artefacto con presuntos explosivos, pero que se atenderá el reporte.

Destruyen artefactos en el campo abierto





La Secretaría de la Defensa Nacional neutralizó en campo abierto los explosivos dejado este jueves a las afueras de la refinería de Salamanca, en Guanajuato.

Se trata de un explosivo industrial utilizado en minería o para volar canteras.

"Es material explosivo", indicó un mando de la dependencia asignado a la oficina de Comunicación Social, "en el estado que fue localizado no representaba peligro. Sin embargo fue destruido con todas las medidas de seguridad por personal militar".

El artefacto fue llevado a una zona despoblada dentro de la 12 Región Militar en Irapuato, y manipulado por expertos militares en la desactivación de explosivos, indicaron fuentes castrenses.





Detonados. Con todas las medidas de seguridad el personal militar procedió a detonar el explosivo en campo abierto.

Reclamo. La manta fue dejada colgada en el puente Mazda con un mensaje amenazante y firmado por José Antonio Yépez Ortiz, alias "El Marro", ligado a la ordeña de ductos.

HALLAZGO. En el asiento de la camioneta pick up naranja, descubierta por trabajadores de la refinería Ing. Antonio M. Amor, estaban los supuestos explosivos.