Amenazan con despidos a trabajadores de Insabi

Trabajadores de Instituto de Salud para el Bienestar ( Insabi ) protestaron porque los están enviando a trabajar al Hospital General, ya que de lo contrario los van a despedir y no se está respetando su contrato.

Un trabajador de Insabi, realiza acciones de abatización contra el dengue, aplican vacunas y dan platicas contra el dengue, así como se apoyó en la vacunación contra el Covid-19.

María Monserrat, trabajadora del Insabi, señaló que hacer 15 días firmaron el contrato de octubre a diciembre y de un día para otro les dicen que ya no hay contrato y que la Federación no tiene recursos.

"Lo único que queremos es que si alguien sabe de México, sabemos que nuestro contrato es federal, que nos hagan un oficio donde nos digan que nos toca hacer realmente a nosotros, o decir que nuestro contrato no va a seguir, es lo único que nosotros queremos", dijo.

Los trabajadores señalaron que no hay oficio donde se justifique el cambio al Hospital General para realizar otras actividades.

"Están citando personal que si quieren aceptar ir a trabajar en el Hospital General cuando no hay un oficio, no hay un cambio porque el código es de promotor, nosotros no podemos ejercer actividades de enfermería o de medicina, en caso de que hagamos algo de eso va a repercutir contra nosotros", expresó otro trabajador del Insabi.

La mayoría de los trabajadores tiene más de un año trabajando y ayer los citaron a una junta donde se les informó del cambio al Hospital General.