Amenaza extinción al axolotl

Explicó que algunas de las causas de la extinción del simpático axolote es la contaminación del agua, pero también la introducción de tilapias y carpas, especies exóticas, introducidas por el mismo gobierno.

"¿Qué podemos hacer para ayudar para multiplicar nuevamente la presencia de los axolotes en los humedales del río Bravo? protegiéndolo de las tres principales amenazas que tienen, que son: la contaminación del agua, no verter aceites al alcantarillado ni productos de limpieza que no sean biodegradables, exigir a las autoridades que cuiden el agua de lluvia y no la mezclen con el drenaje de la ciudad, evitar el crecimiento urbano descontrolado y sin respeto a los humedales naturales o zonas bajas inundables y evitar liberar y/o sembrar peces exóticos en las lagunas ríos de la región incluida la tilapia y carpa".