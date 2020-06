Ambulantes no cerrarán a pesar de cuarentena

Cd. Victoria, Tam.- Alrededor de 460 comerciantes en puestos fijos y semifijos de la Zona Centro de Ciudad Victoria mostraron rechazo al nuevo cierre de actividades económicas ocasionado por el alza en el número de contagios de Covid-19 en seis municipios de la entidad; los vendedores ambulantes señalaron que continuarán con ´las puertas abiertas´ a pesar de la restricción solo a actividades esenciales.

"No hay nuevas indicaciones, nosotros vamos a seguir trabajando porque tenemos mucha necesidad, estuvimos cerrados 70 días y nos vimos muy afectados", dijo el señor Paulino Cortez, representante de los ambulantes de la Zona Centro, "no vamos a permitir que nos vuelvan a cerrar porque el problema no somos nosotros los comerciantes, el problema es la ciudadanía".

Una comitiva de ambulantes acudió este lunes a la Presidencia Municipal para entrevistarse con el titular de la Oficina de Inspección Fiscal, sin embargo, no hubo alguna instrucción en cuanto al cierre a partir del este martes. El vocero del comercio ambulante aseguró que en los puestos ubicados en el primer cuadro de la ciudad se cumple con todas las recomendaciones emitidas por la Coepris por lo que pueden seguir operando.

La ciudadanía es la que no hace conciencia que esta pandemia afecta para todos, no nada más a los comerciantes", indicó Paulino Cortez, "los comerciantes no tenemos la culpa de que se infecten más personas, la ciudadanía tiene que tomar conciencia de que debe de salir con su cubrebocas protegido porque cada quien es responsable de sus actos, aquí el problema es de la ciudadanía no es de nosotros".

Asimismo, descartó la posibilidad de que la autoridad municipal o estatal hagan uso de la fuerza pública para desalojarlos de sus negocios toda vez que esto sería una violación a sus Derechos Humanos.

, del mismo modo, consideró que en caso de que haya presiones para obligarles al cierre podrían unirse con los comerciantes en tianguis y mercados rodantes con los que reunirían aproximadamente mil 200 vendedores para oponer resistencia a esa orden.