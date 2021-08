Amarraba madre a hijo de 8 años

Tampico , Tam .- La Fiscalía General de Justicia del Sur de Tamaulipas está investigando un caso de maltrato de un menor de edad, en el que la madre señala que sólo lo amarró porque no cumplió con un encargo que le hizo. Se trata de un niño de 8 años de edad quien vive con su madre en la colonia Obrera de esta ciudad.

Ante ello, acudió al domicilio y dialogó con la mujer y el menor de edad.

"Primeramente verifique el estado físico del niño y sí presentaba marcas de violencia... Tenía piquetes de mosco, comunes... Me entrevisté con el menor en ese momento me dijo que sí lo amarraban, la señora lo negó obviamente, la cité aquí... Pasamos al médico al menor y no encontró ningún rastro de violencia".

Expresó que el detonante del presunto maltrato de un ama de casa al menor fue porque no había cumplido con un encargo.

"Derivado de eso dí vista al Ministerio Público... Tengo entendido que la señora amarró al niño porque le encargó un refresco y le trajo otra presentación, el niño hiperactivo pero eso lo tienen que resolver los papás"

Llorente Herrera dijo que en tanto la autoridad judicial investiga y emite un resolutivo, personal de la Procuraduría de la Defensa del Menor, la Mujer y la Familia del DIF Tampico mantiene supervisión del menor que se encuentra bajo tutela de su madre.