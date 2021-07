Amaga con pistola al cometer atraco

El hombre llegó a la tienda con el arma en la cintura y cuando ya estaba frente a los empleados, sacó la pistola y luego les apuntó con ella, para pedirles que le entregaran todo el dinero que tenían en la caja registradora.

Tras apoderarse del efectivo, el delincuente también tomó varias cajetillas de cigarro.

Luego emprendió a la fuga con rumbo desconocido, pues las víctimas no vieron para donde ganó porque el criminal los amenazó diciendo que no lo siguieran si no los iba a matar.

Minutos después del atraco al sitio arribaron las autoridades para recabar información e iniciar la búsqueda del responsable, quien vestía pantalón de mezclilla y playera a rayas de color verde con azul.