Amable habla de su separación

"Yo en realidad no tengo mucha idea de lo que sucedió en la entrevista , pero lo único que yo podría comentar es que uno tiene que hacerse responsable de sus propias decisiones y abrazar con amor y cariño todo el pasado ", expresó el actor .

Tras las declaraciones de su ex esposa Gaby Platas sobre el motivo de su truene, el actor Francisco de la O asegura que hay que enfrentar las decisiones.

"¿Por qué? Porque tú eres el resultado de este pasado. Pase lo que pase yo soy resultado de todas las relaciones que he tenido durante toda mi vida. Yo soy resultado de todas las decisiones que he tomado. En el momento que uno se hace responsable de esa toma de decisiones te haces más fuerte, amoroso y generoso y sueltas algo que es muy complicado soltar: que es el aferramiento al yo, que es el ego".

Noticias relacionadas - Cuenta su dolor

La actriz reveló en una entrevista con Mara Patricia Castañeda para su canal de YouTube que en su matrimonio con De la O sufrió en un entorno de violencia, infidelidad y drogas.

VIVE EL PRESENTE

"No quisiera ahondar más porque eso fue hace ya mucho tiempo (2018) y me siento fuerte, enfocado, contento. Me siento un hombre muy feliz".

En su presente, además de que tiene una relación de tres años con Malú Carrera, dijo que se enfoca a sembrar cosas positivas para tener un futuro amoroso.

Para nada es un reflejo de su vida actual, pero vivir anclado a la monotonía es un tema que padecen con frecuencia las parejas y que se plasmará en Esta Historia Me Suena Vol. 4 por Las Estrellas, en el tema "Amanecí en tus Brazos" de José Alfredo Jiménez.