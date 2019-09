Alza la voz por el cine mexicano

Ciudad de México

Para directores como Alfonso Arau, Jorge Fons y Rubén Galindo es importante que el cine mexicano tenga una mayor exhibición en el País, y que exista una regulación en los contenidos fílmicos importados de Estados Unidos.

Ayer, tras recibir una medalla por sus 50 años de carrera por parte de la Sociedad Mexicana de Directores-Realizadores de Obras Audiovisuales, los cineastas insistieron en que es imperativo darle su lugar a la cinematografía nacional.

"Yo no estoy conforme con que las películas norteamericanas se exhiban mucho más en nuestras salas de cine y una mexicana no tenga la misma oportunidad. Debemos de hacer algo para que respeten nuestro cine", afirmó Galindo sobre el entarimado.

BUSCAN MÁS EXHIBICIÓN

"Las películas nacionales han cruzado muchas fronteras, por eso es necesario buscar la forma de tener nuevamente una amplia exhibición de películas en Estados Unidos en sus cines tal y como ellos lo tienen en México. Quisiera también contar con una distribuidora de películas mexicanas que ayude a solucionar este problema".

Uno de los objetivos que quieren lograr en los próximos años, coincidieron, es en hacer un mejor cine con la misma rapidez con la que se produce actualmente.

En la gala, celebrada en el Centro Cultural y Social Hidalguense, en Tlalpan, Ciudad de México, se recordaron algunas cintas importantes de los homenajeados mientras degustaron comida mexicana.

OTROS PREMIOS

También se premió a Fernando Sariñana y Alejandro Gamboa por sus 25 años de trayectoria, todo en un ambiente rodeado de familia y amigos de los galardonados.

En entrevista, Arau recalcó que la última década de ausencia en su profesión se dedicó a cuidar a su hijo Elián, de 14 años, y enfocarse en su familia; sin embargo, retomará sus proyectos para el próximo año, de los cuales no quiso dar detalles.

"Yo pienso que todo lo que he hecho hasta ahora es ensayo general con vestuario y maquillaje, lo que viene es mucho mejor.

"Este premio no lo merezco porque en realidad me he divertido mucho haciendo este trabajo. Todos nosotros luchamos por mantener el cine mexicano vivo, ha sido muy divertido, con muchos problemas, pero también grandes experiencias", sostuvo.