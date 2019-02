Alva Johnson demanda a Trump por besarla sin su consentimiento

Cd. de México.

Una ex trabajadora de la campaña de Donald Trump presentó una denuncia contra el Presidente por besarla a la fuerza durante una reunión en 2016, de acuerdo con el diario The Washington Post.



En entrevistas con el medio y su denuncia formal, Ava Johnson describió que, durante un encuentro, el entonces candidato republicano le agarró la mano mientras salía de una camioneta y se inclinó para besarla, y que ella apenas pudo girar la cabeza para que el beso llegara a un lado de su boca.



"Inmediatamente me sentí violentada, porque no lo esperaba ni lo quería", dijo al Post. "Aún puedo ver sus labios dirigiéndose directamente a mi cara".

La vocera de la Casa Blanca, Sarah Huckabee Sanders, negó la acusación.



"Eso nunca ocurrió y contradice directamente a múltiples testigos creíbles", escribió en un comunicado.



Dos simpatizantes de Trump, un miembro de la campaña y la Fiscal de Florida Pam Bondi, fueron citadas por la mujer como testigos; sin embargo, en entrevista con el Post negaron haber presenciado el hecho.



Johnson comentó sobre el abuso a su novio y otros dos familiares el mismo día en que ocurrió; las personas respaldaron su acusación, según el Post.



Trump enfrenta al menos doce acusaciones de acoso y abuso sexual, pero la de Johnson es la primera que ocurre desde que tomó posesión y la primera que ocurrió durante la campaña.