Alistan nueva cinta de Las tortugas ninja

Cd. de México.

Netflix y Nickelodeon llegaron a un acuerdo para producir una nueva película de Tortugas Ninja.

Tortugas Ninja es una franquicia que trata sobre la historia de cuatro reptiles mutantes que luchan para salvar a los residentes de Nueva York.



"La asociación con Netflix es parte de los esfuerzos más amplios de Nickelodeon y Viacom para aprovechar y producir nuevo contenido para plataformas digitales", dijo el presidente ejecutivo de Viacom, Bob Bakish, vía telefónica.



Nickelodeon Studios también realizará la adaptación de la serie de The Loud House.



Las productoras, que ya se habían asociado anteriormente para Pinky Malinky, se encuentran en el trabajo de una adaptación live-action de Avatar: The Last Airbender.