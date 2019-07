Alistan la ley ‘antifracking’

El fracking, uno de los negocios más jugosos en el ramo de los hidrocarburos, que para Tamaulipas representa una inversión de 2 mil 300 millones de dólares y la creación de 23 mil empleos a cambio de daños ecológicos, está por derrumbarse.

La bancada de Morena en el Senado de la República presentó la iniciativa de ley para prohibir el fracking o fractura hidráulica en México.

Los senadores Martí Batres y Antares Vázquez Alatorre ingresaron la propuesta para frenar en definitiva los trabajos de exploración y de explotación con el método para la extracción de gas. Hasta ahora, once estados estaban contemplados para permitir esta herramienta.

"Es particularmente preocupante que los defensores de la explotación de hidrocarburos por medio de técnicas de fractura hidráulica presenten esta actividad como una alternativa frente al cambio climático. Los proyectos de extracción por fractura hidráulica tienen serias consecuencias para la disponibilidad del agua en zonas adyacentes a los sitios de extracción", refiere el documento.

La iniciativa indica que el fracking impacta en la disminución de disponibilidad del agua para los seres humanos y ecosistemas, contaminación de las fuentes de agua, contribuye al calentamiento global y los elementos tóxicos añadidos al agua para facilitar el proceso de fractura.

“Los resultados de la explotación de gas shale en Estados Unidos plantean serias dudas en torno a la viabilidad económica de los proyectos de fractura hidráulica…La industria gasífera en Estados Unidos ha reconocido que en el ochenta por ciento de los pozos perforados los costos de producción superan a las ganancias esperadas (Rogers, 2013). De los seis pozos que el gobierno mexicano ha perforado desde 2011, tres han resultado no comerciales,16 dos no comerciales por no producir condensados 17 y uno, aunque comercial, presenta baja productividad de gas y condensados, lo que pone en duda su rentabilidad”, menciona el documento.

CENTRO DE DEBATE

Desde el inicio del sexenio del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, el fracking es el foco del debate nacional entre ciudadanos que viven cerca de zonas con yacimientos potenciales, expertos en medio ambiente, inversionistas energéticos y economistas. Los argumentos en contraposición son los impactos socio-ambientales y la necesidad de que México ya no compre gas a Estados Unidos de América.

Los efectos de la fractura hidráulica, señala la Alianza Mexicana contra el Fracking, son carencia de agua, debido a que cada pozo necesita entre 9 y 29 millones de litros de agua para perforar y contaminación de mantos acuíferos, por los químicos que utilizan.

Hay 5 pozos

>En México hay 18 pozos hechos mediante la fractura hidráulica, de acuerdo con un informe de la CNH publicado en 2016.

>Cinco pozos de gas seco y aceite están en Tamaulipas.

>Nuncio 1, Mosquete 1 y Céfito 1 están Burgos y Anhélido 1 y Serbal 1 en Cruillas.

>Hay trece pozos más ubicados 7 en Coahuila y 6 en Nuevo León.

>Las principales zonas petroleras con yacimientos no convencionales son la Cuenca de Burgos, ubicada en Tamaulipas y Nuevo León.

>Sabinas y Burro-Picachos, extendida entre N. León y Coahuila.

>Tampico-Misantla, ubicada en Tamaulipas y Veracruz.