Alistan batalla legal por asilo en Estados Unidos

Washington DC, Estados Unidos .

La Unión de Libertades Civiles de Estados Unidos (ACLU, por sus siglas en inglés) advirtió que la nueva regulación de Trump para evitar que centroamericanos pidan asilo será impugnada de forma inmediata.



"La Administración Trump está intentando revertir unilateralmente el compromiso legal y moral para proteger a aquellos que huyen del peligro. Esta nueva regla es patentemente ilegal y presentaremos una demanda inmediatamente", dijo Lee Gelernt, abogado de la ACLU.



La nueva regulación limita el solicitar asilo a la mayoría de los migrantes que cruzan por México, al calificarlo como país seguro; tan sólo en el Año Fiscal 2018, más de 92 mil personas llegadas a la frontera sur de EU tuvieron una entrevista de temor creíble, el primer paso rumbo al asilo.



Para los grupos de derechos civiles, la regulación estaría en contra de la Ley de Refugiados de 1980 que establece excepciones concretas sobre cuáles son las razones por las que una persona pudiera ser negado el derecho a solicitar asilo.

"El Presidente no puede soportar que buscar protección en EU es legal y entonces está

haciendo todo lo posible para hacer el proceso de asilo lo más difícil posible", apuntó Eleanor Acer, directora de protección a refugiados de la organización Human Rights First.



Los activistas pro-migrantes arguyen que el meramente transitar por un tercer país no es una razón suficiente para cancelar acceso al asilo, pues la Ley de 1980 pide probar que el solicitante está bien asentado en ese país o que existe un acuerdo de Tercer País Seguro.



Por su parte, el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), Filippo Grandi, se dijo profundamente preocupado por las nuevas reglas.



"Restringe el acceso al asilo a la mayoría de las personas que cruzan la frontera terrestre sur de EU", advirtió.



"Esta medida pondrá en riesgo a las personas vulnerables que necesitan protección internacional y que huyen de sus países por la violencia o la persecución".