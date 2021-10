Alistan aumentos los restaurantes

En el último trimestre de este año, podría ocurrir un alza a la mayoría de platillos en restaurantes, esto debido a la volatilidad de los insumos y diversos artículos de la canasta básica, como las tortillas, el gas y las carnes.

De acuerdo con el presidente en Reynosa de la Cámara Nacional de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac), Bladimir Cortez, el alza es una "burbuja" que ya no puede sostenerse. "El aumento no ha ocurrido todavía porque los restaurantes han hecho hasta lo imposible por aguantar, pero esa burbuja de alzas ya no resiste, va a reventar y lo sabemos, cada negocio sabrá en qué porcentaje para que sus cuentas salgan".