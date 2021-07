Alista su regreso

“Me da bastante nervio volver a subir al escenario en una gira cuando llevo más de un año sin subirme. Debes tener la condición porque es bastante cansado. Además, seguramente mi comedia también va a cambiar después de haber vivido una pandemia y tener otro hijo.

NO SABE SI HARÁ CAMBIOS

“Vamos a ver qué pasa. Lo interesante que tiene ser comediante es la capacidad de evolucionar. Además, el público en Estados Unidos extraña mucho su cultura, que alguien de su País vaya a hacerlos reír cuando no tienen acceso a eso lo agradecen muchísimo”, dijo, en entrevista.

La standupera aún no sabe si modificará mucho su rutina para añadir situaciones pandémicas, pues sabe que para que las tragedias causen risa debe pasar cierto tiempo, y no sabe si es el caso.

“Son decisiones que voy a ir tomando conforme vaya avanzando la gira. Ya tengo la columna vertebral del show, que es aquel con el que empecé. Tengo cosas de la primera hija, que tuve ya en el show, pero este (hijo) es muy reciente. Ahí voy a ir viendo.

LISTA PARA HACER REÍR

“Ya pasé por todas las emociones: ya me deprimí, me dio ansiedad, me dio todo lo que tenía que dar. Ya estoy lista para hacerlo comedia por lo menos el principio de la pandemia, que fue muy distinto a lo que estamos viviendo ahorita. Estamos listos para reírnos de ciertas cosas”.

Cuando vuelva a los escenarios en México, a Niño de Rivera le gustaría que fuera con una nueva rutina, aunque acota que no ha podido trabajarla.

Además de sobrevivir a la pandemia, afrontó un embarazo y los cuidados de su hija, y si bien fue un desafío, disfrutó la oportunidad de conservar su intimidad.

“Muchos ven como algo negativo que en un embarazo no puedas ver a nadie, que convivas con poca gente, pero a mí me encantó que nadie me podía tocar, abrazar, nadie me podía tocar la panza, cosa que hacen con las embarazadas, nadie me fue a visitar al hospital... Yo estaba feliz, fue superpositivo.

“Era la más feliz del mundo de que fuéramos mi esposo, el nuevo bebé y yo. Me dio más tiempo de hacer introspección, acostumbrarme al nuevo bebé, cosa que cuando está toda la familia dentro de casa y tú medio abierta por la cesárea no te da chance. Me pareció mucho más sano para mí hacerlo solitario”.