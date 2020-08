Alista sorpresa musical

Para León Larregui, el mundo ya no tiene nada que ver con ese 15 de marzo, cuando la banda Zoé se despidió del público asistente al Vive Latino y el fantasma del Covid-19 ya cabalgaba en el mundo. Además, no cree que aún haya pasado lo peor y la vacuna, en caso de estar lista, también podría traer caos, pues habrá quien no se la quiera poner por inseguridad.

"Sí me da terror, todo mundo tiene miedo a otra persona cerca, esto va a tener secuelas y se van a ir desarrollando en cuestiones económicas, políticas y culturales, es una nueva era". León toma la llamada desde España, donde su hijo de cinco años llega a jugar con él. El confinamiento lo tomó en esta meseta de la preparación de un nuevo disco.

"En enero sale nuestro disco y se supone empezamos gira, pero no sabemos; los del staff, que están en situación vulnerable, son a los que hay que ayudar, viven al día", subraya. Días después del Vive Latino, él y Meme, de Café Tacvba, comenzaron a hablar de cómo apoyar a sus respectivos staff y entonces fue madurando la campaña de recaudación #Vamosporelcrew, que pretende juntar recursos económicos y repartirlos entre 300 trabajadores de la industria de conciertos.

A la iniciativa se han sumado, entre otros, Julieta Venegas, Molotov, Nortec; Carla Morrison y Porter, quienes han donado recompensas para los donantes.

La campaña clausurará el 28 de agosto con un concierto en línea exclusivo para quienes ayudaron.