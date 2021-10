Alista Rubén Núñez su debut en Madrid

"Me sentó muy bien pisarlo, por lo pronto", aseguró.

Todo era felicidad, que espera extenderla hasta el sábado, día en que debutará en un escenario que, como en la Plaza México, todos anhelan triunfar.

"Estoy emocionado, agradecido y mentalizado a que será una tarde muy importante en mi vida. Los esfuerzos realizados dan frutos y hay que cortarlos y comérselos", afirmó Rubén, quien agregó que una de sus máximas ilusiones es la de torear en Madrid.

"Me dijeron hace un par de días y no me la creo", reconoció el mexicano quien debutó sin caballos en España en mayo de 2019, cortando dos orejas y dejando buenas sensaciones.

"Es bonito saber que la tarde más bonita en Almoguera en el 2020 donde corté cuatro orejas, o la de Burgohondo donde un novillo se asemejó al mexicano con embestidas templadas y de mucha calidad, han valido la pena", recordó.

Este sábado será parte de la Final del certamen "Camino a Las Ventas", en la única novillada que se lleva a cabo en Madrid, y en la que han participado Manuel Gutiérrez, Alejandro Adame e Isaac Fonseca, quien se la adjudicó.

Pisó por vez primera el ruedo madrileño al lado de sus alternantes Juan Herrero y Alejandro Chicharro, quienes lidiarán novillos de Jandilla y Vegahermosa.

De pronto apareció Juan Ortega, matador de toros que es un referente de esta temporada y quien les obsequió una muleta apadrinando el cartel.

"Darles la enhorabuena, espero que lo aprovechen, que lo disfruten e intenten ser ustedes mismos, y cuando lleguen de regreso a la habitación del hotel, sepan que están satisfechos por su esfuerzo", les dijo Ortega quien estuvo acompañado por Víctor Zabala, gerente de la empresa, Rafael Garrido el empresario de Las Ventas, además de Miguel Abellán, director taurino de la Comunidad de Madrid.