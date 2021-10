Alista miniserie para Apple TV+

De acuerdo con el portal We Got This Covered, a principios de este año, se rumoraba que Cuarón estaría escribiendo y dirigiendo una miniserie de ocho episodios para Apple TV+, aunque desde entonces no se habían dado más detalles.

Dentro del mismo Festival de Cine de Roma, el ganador del Óscar aprovechó para elogiar Nightmare Alley, la nueva cinta de su amigo y compatriota, el cineasta Guillermo del Toro.