Alista gira... ¡ y maternidad!

Con la llegada de su primer hijo, la intérprete de "Mi Buen Amor" está consciente de que se avecinan grandes cambios, tanto emocionales como físicos, mismos que irá descubriendo y compartiendo junto a sus fans desde los escenarios, pues está próxima a arrancar su gira de casi dos meses por Estados Unidos a mediados de septiembre.

SEGUIRÁ TRABAJANDO

"Tengo que hacer tantas cosas y seguir trabajando, pero mi cuerpo cambia, la ropa ya no me queda, no me puedo pintar el cabello, me siento rara, no me siento yo misma, estoy mucho más sensible en todos los aspectos, físicamente tengo un súper olfato y unas nauseas horribles. Y emocionalmente estoy muy sensible, entonces era bien difícil seguir trabajando ocultándolo.

"Vivirlo con la gira me emociona un montón porque nunca me he subido al escenario embarazada, no tengo idea de qué se sienta, pero me hace mucha ilusión que me vaya creciendo la pancita en cada ciudad, eso me vuela la cabeza y me tiene el corazón feliz", expresó emocionada.