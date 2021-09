Alista El Satánico su adiós

"Él (Último Guerrero) dice que es de otro nivel, que es más joven, más fuerte y pesado que yo, si está bien, pero hay qué recordarle que siempre vale más maña que fuerza y en este caso, sino es una lucha de cabelleras, pues si me gustaría una lucha de despedida de mi carrera deportiva; ya es tiempo de decirle adiós a los cuadriláteros", aseguró el profesor jalisciense.

El Satánico pide tanto a los luchadores que vayan a conformar a los Infernales, como a sus alumnos, nunca dejar de prepararse.

Yo sé que todo tiene un límite de decir ´hasta aquí llegué´, pero me estado preparando, no he dejado el gimnasio y me motiva mucho entrenar con jóvenes". DANIEL LÓPEZ EL SATÁNICO, LUCHADOR PROFESIONAL