Alista bioserie "La Gaviota"

Su amiga, la actriz Cynthia Klitbo, reveló que en la historia de "La Gaviota" ella será quien interprete a su mamá.

"Vive en Miami y sigue estúpidamente hermosa la desgraciada. Más que regresar (a la tv) está escribiendo la biografía, en los últimos tratamientos de la historia", dijo Cynthia a un programa de internet.

"Muy padre porque yo seré la mamá, la adoro y es una lady hermosa. El otro día fui a su casa y no estaba ninguna de sus hijas, estaba sola, le pregunté si no le daba cosa y dijo que no".

SIEMPRE ACTIVA

Klitbo añadió que Rivera, a quien conoce desde los 16 años, se ha mantenido activa desde su salida de la Casa de los Pinos en 2018 y tras el divorcio con el expresidente de México, Enrique Peña Nieto.

"Está siempre activa, haciendo sus cosas, sus hijas son su orgullo. Fernanda (una de ellas) es talentosísima, tiene 10 años en el conservatorio de Boston".

A pregunta expresa, Klitbo lamentó los diversos señalamientos hacia su amiga, que aseguraban que la relación con Peña Nieto había sido por dinero.

LA DEFIENDEN

"¡En qué cabeza cabe! ¡Qué nivel de prostitución se necesita para acabar casada con un señor! Por favor, no piensen estupideces. ¡Cuánto debería haber cobrado por 12 años de prostitución con Peña Nieto! Se enamoraron, me consta", subrayó.

Rivera, de 51 años, tuvo su más reciente aparición televisiva en 2007 al protagonizar la telenovela "Destilando amor", donde interpretó a Teresa Hernández García "La Gaviota".

Comenzó su carrera dos décadas atrás con "Dulce desafío" y "Simplemente María". Su hija, Sofía Castro, producto de su relación con José Alberto Castro, también es actriz.