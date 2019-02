Alienta "Roma" a contar historias diferentes: Diego Luna

CIUDAD DE MÉXICO.

El efecto generado por "Roma" en el mundo no sólo ayudará a cineastas mexicanos, sino a todos quienes deseen contar historias diferentes, que supuestamente no serían bien recibidas por el público.



Eso dice Diego Luna, quien señala haber visto el filme de Alfonso Cuarón su amigo, con una buena actuación de Yalitza Aparicio, su protagonista.

"Festejo 'Roma' por todos lados, la hicieron amigos e hizo cuestionarme mis historias de amor más viejas; me sorprendió el alcance que una película en español, en mixteco, en blanco y negro, logre todo eso.



"Creo que lo que consigue 'Roma' es que no creamos ese discurso de que ese cine no se ve. Eso cambia el terreno para todos, no solo para cineastas mexicanos, alienta a jóvenes contar sus historias sin querer parecerse a otros historias", subraya.



Luna estuvo esta mañana en la presentación oficial de la 14 edición de la Gira de Documentales Ambulante que inicia la semana próxima.



Con más de 130 proyectos a exhibir, entre nacionales e internacionales, la gira recorrerá siete entidades de la República Mexicana, iniciando en Veracruz y concluyendo en la Ciudad de México durante mayo.