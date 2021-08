Alicia agradece estar vacunada

"Quiero creer que gracias a la vacuna no pasó nada", dice Alicia Machado sobre el reciente brote que hubo en " MasterChef Celebrity", reality show de Azteca en el que participa.

"Tuvimos unos compañeros con Covid, afortunadamente salí negativo, como yo estaba en el hotel, aislada en general, del canal al hotel y viceversa, tampoco tuve chance y estoy vacunada".

En la emisión participa Patricia Navidad, quien recién dijo a EL UNIVERSAL que no usa cubrebocas porque se desmaquilla, pero sí usa otros artículos permitidos como pañoletas.

"La conozco de años, la quiero mucho, la chava tiene su punto de vista y eso no nos ha afectado en lo más mínimo, es una profesional, ya la empresa si lo cree pondrá limitantes", comenta.

En "MasterChef Celebrity" se verán a 20 miembros de la comunidad artística, entre ellos Laura Flores, Stephanie Salas, Laura Zapata, José Joel, Mauricio Islas y Germán Montero, exvocalista de la Arrolladora Banda Limón.

"Tú puedes ser muy bella, simpática, un gran actor o cantante, pero no importa eso, aquí si el platillo no gusta, te fregaste.

"El otro día preparé un filete de corazón apanado, con chapulines y salsa verde, no soy una gran cocinera pero mi debilidad son los postres, hubo un reto que perdí y me pusieron delantal negro por un pastel que me quedó inmundo", recuerda divertida.

Machado además produce y conduce el show "What´s up Alicia", en transmisión en Venezuela y está feliz porque su filme "Expiación", clausurará el Standalone Film Festival el 12 de agosto.