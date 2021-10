Alexis Vega desconoce grado de lesión

El jugador de Chivas buscó ganar el balón en el aire, pero al caer del salto presentó molestias y no pudo continuar. Vega ya se encuentra en Guadalajara para incorporarse a su club, a su llegada el futbolista declaró que desconoce cuál es el grado de su lesión. "Me siento bien, no sé que es lo tengo realmente", declaró.