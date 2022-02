Alexander Zverev agrede con su raqueta al juez y lo expulsan del Abierto Mexicano de Tenis (Video)

Debido a esta berrinche ridículo al finalizar su partido de dobles el martes por la noche, Alexander Zverev fue retirado del Abierto Mexicano de Tenis en Acapulco, seguramente esto le traerá más sanciones. pic.twitter.com/jLrS5WZ86D — Juan Pablo Quijano (@JuanpaQuijano) February 23, 2022

Las autoridades de la ATP (Asociación de Tenistas Profesionales) tomaron la decisión de expulsar al tenista alemán, Alexander Zverev del Abierto Mexicano de Tenis por golpear en reiteradas ocasiones con su raqueta a la silla del juez principal, así como insultarlo, posterior a su derrota en un partido de dobles en contra de Lloyd Glaspool y Herri Heliovaara.

Debido a esta derrota, tanto Zverev como su compañero Marcelo Melo, habían sido eliminados de la instancia de dobles masculina, pero el tenista alemán aún se encontraba compitiendo en el torneo individual, del que es vigente campeón, pero debido a la expulsión, ya no podrá continuar defendiendo su título.

"Es difícil describir en palabras el arrepentimiento por mi comportamiento. He pedido disculpas al árbitro en privado porque mi arrebato hacia él, estuvo mal e inaceptable. Estoy decepcionado de mí mismo. Esto no debió pasar y no hay excusa", publicó Zverev en sus redes sociales.