Alertan por falta de reglas en Insabi

CIUDAD DE MÉXICO.

"Una entidad federativa que no sabe cuántos meses va a tener que seguir administrando, si lo va a seguir haciendo, ¿cómo hace los compromisos para la adquisición de insumos, si no sabe cuándo va a llegar ni lo que se iba a adquirir en las compras consolidadas? El sistema de salud se tiene que operar todos los días", indicó el exsecretario de Salud. Remarcó que la falta de reglas y manuales de operación, y de la explicación de cómo va a operar el nuevo modelo puede originar fallas en la operación. "Hay una tremenda incertidumbre. Ante una certeza existente (el Seguro Popular), con todas sus fallas y errores, el afiliado tenía su afiliación y conocía el catálogo de servicios", apuntó. "Hoy las entidades federativas pueden encontrar barreras para su operación eficiente y puede trastocar la operación en el día a día". Explicó que con base en el Seguro Popular los estados recibían financiamiento de acuerdo con el número de sus afiliados y ahora no saben cuándo y cuánto van a recibir y cuál será su responsabilidad bajo el nuevo sistema. "En las reformas a la Ley General de Salud también está estipulado la recentralización por medio de convenios.

Esto quiere decir que los hospitales y clínicas que hoy administra un Gobierno estatal los va a absorber el Gobierno federal y va a volver a administrarlos y hacerse cargo de la nómina y de insumos", detalló. "¿Qué papel van a jugar corresponsable las entidades, en cuánto tiempo se van a dar estas transiciones?. El sistema opera todos los días y si no se tiene planteado hoy ¿cómo se va a hacer ese paso?". Ejemplificó que en el caso del Hospital Infantil de México hay una gran incógnita. Antes para los menores de 5 años, el 100 por ciento de los padecimientos estaban cubiertos por el Seguro Popular, ahora, por la falta de reglas, no hay claridad de donde saldrá el recurso para su atención. Por su parte, José Alarcón, especialista en salud pública de la Universidad Anáhuac, señaló que las promesas gubernamentales sobre acceso y medicamentos gratuitos, sin tomar en cuenta las restricciones presupuestales crean una bomba de tiempo. Aseguró que es imposible darle todo a todos.

"Ningún país lo logra. Es una bomba de tiempo. Lo peligroso es que en el discurso político se prometan cosas que no son realizables", comentó. "Por eso el Seguro Popular tenía su catálogo. Para esto alcanza, y para esto no alcanza, y sabemos que en el IMSS es algo similar, sólo que no es explícito y la manera de decirte no me alcanza es que te hagan esperar meses para que te operen o te atiendan", reprochó.