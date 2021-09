Alertan en Morena: ‘habrá doble padrón’

En entrevista, Zagal consideró que con esa decisión se crearán dos plataformas distintas, lo que provocará procesos “espejo” y en lugar de contar con un padrón confiable, terminarán en lo mismo: un padrón dudoso.

“Se está hablando de una plataforma distinta. Actualmente el partido tiene un sistema de registro que se llama Sirena, que está a cargo de la Secretaría de Organización, pero se habla de que será otra plataforma, de la cual no tengo conocimiento.

“Por ello mi advertencia de algo que no corresponde al derecho, jurídicamente no queda claro lo que se intenta. Es importante definir cuáles son sus funciones (del delegado), porque si no vamos a estar cometiendo procesos espejo que no van a coincidir o convivir”, indicó.

En diversas sentencias del 2019 y 2020, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ordenó a Morena elaborar o depurar su padrón electoral, a fin de que sea un documento confiable.

Esto porque en el Instituto Nacional Electoral (INE) existe un documento validado con 278 mil 332 militantes, pero en los archivos de Morena se tienen registros de hasta 3 millones de afiliados.

Ante esta situación, la dirigencia nacional aprobó lineamientos para reactivar la verificación de afiliados, nuevos ingresos y entregar credenciales.

Sin embargo, afirmó Zagal, en ese documento, que considera debió aprobarse por el Consejo Nacional y no por el CEN, hay muchos vacíos sobre cuál será la labor de la Secretaría de Organización, qué universo se credencializará, si partirán del padrón validado por el INE o cómo será la depuración o reafirmación de los 3 millones.

En los lineamientos se establece que podrá afiliarse cualquier mexicano mayor de 15 años, dispuesto a luchar por el “cambio verdadero”, y el único requisito es que si fue militante de otro partido deberá presentar su carta de renuncia.