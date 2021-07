Alerta PC por plaga de animales nocivos

Cd. Victoria, Tam .- Tras las lluvias de semanas pasadas y las altas temperaturas de esta se incrementaron los reportes de animales venenosos en domicilios de la localidad, en particular en colonias de la periferia del sector norte y poniente de esta capital alertó el director de Protección Civil Victoria , Juan Fernando Caballero Rodríguez .

"Toda la zona del libramiento, los fraccionamientos que están allá arriba, las colonias que están allá arriba... en la zona norte, de hecho, en el fraccionamiento que está atrás del Polideportivo, ahí hemos tenido también incidentes, afortunadamente hemos encontrado víboras negras o víboras ratoneras, no nos hemos encontrado con ninguna víbora venenosa, pero se han incrementado los reportes por este motivo".

El director de PC, Caballero Rodríguez, recalcó que hasta el momento no se han reportado casos de personas afectadas o lesionadas por el ataque de estos animales pero recomendó a los padres de familia mantener la vigilancia, en especial respecto a niños pequeños, ya que por curiosidad estos pueden intentar tener contacto o jugar con ese tipo de animales.

Y en caso de detectar estos animales al interior de su vivienda dar aviso al número de emergencias 911 para que personal especializado se haga cargo del ejemplar, "hay que tratar de no manipularlos, muchas veces quieren ver una víbora y la quieren matar, muchas veces las víboras son inofensivas si no se les acecha, o no se les acerca uno; se les recomienda retirarse del lugar".