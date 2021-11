´Alerta Máxima´, protagonizada por Steven Seagal en 1992, llegará ahora por HBO Max

FUE UN ÉXITO

El filme, dirigido por Andrew Davis, recaudó más de 156 millones de dólares cuando se estrenó y generó una secuela en 1995, Alerta Máxima 2, que recaudó más de 104 millones de dólares. Tommy Lee Jones y Gary Busey también protagonizaron la primera película.

El cineasta indonesio Tjahjanto ha dirigido The Night Comes for Us (2018) y Que te Trague el Infierno (2018), ambos títulos estrenados en Fantastic Fest y están disponibles en Netflix. Tjahjanto está siendo considerado para dirigir Last Train to New York, la nueva versión del exitoso filme coreano Estación Zombie: Tren a Busan, para New Line. Atomic Monster y Gaumont están produciendo ese largometraje junto a Gary Dauberman, quien escribió el guion.