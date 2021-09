Alerta ITEA contra certificados ´express´

Directivos del ITEA Reynosa emitieron un llamado para que las personas que quieran estudiar en preparatorias o universidades, primero tengan a la mano sus certificados y no gasten al inscribirse, sin tener sus documentos.

Explicó que diariamente reciben de 2 a 4 personas en la misma situación, incluso hasta 5 personas, que llegan apuradas y quieren ya su certificado.

Son instituciones privadas que tratan de enganchar y engañar a los que desean estudiar.

El problema es que escuelas privadas inscriben a los adultos o jóvenes para que estudien la preparatoria o universidad, pero sin que las personas tengan su certificado de primaria o secundaria y luego los mandan al ITEA para que pidan su certificado.

Los ciudadanos llegan al ITEA pidiendo sus certificados y piensan que se los van a entregar en forma inmediata, pero primero para certificarse deben pasar exámenes o estudiar los módulos.

"A los educandos que todavía no terminan su secundaria, no se inscriban todavía, terminen su secundaria, su primaria, luego ya pasen a inscribirse a la prepa porque estamos viendo a muchos muchachitos que les urge terminar porque ya están en la prepa, no lo hagan porque luego pierden todo ese dinero", dijo.

La coordinadora del ITEA Reynosa, explicó que el proceso es inscribirse primero en las oficinas del Instituto, para posteriormente llevar los módulos y exámenes.