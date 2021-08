Alerta de lluvias de 12 pulgadas

Las inundaciones son el riesgo natural más frecuente en el área. El impacto lo resiente la población y el comercio. Y lo peor es que parece que no tendrán tregua en los próximos días.

Y es que las autoridades de la ciudad de Corpus Christi, la principal ciudad del condado Nueces, han emitido varias recomendaciones a la comunidad ante las posibles inundaciones que pudieran presentarse.

El Servicio Meteorológico Nacional alerta que las precipitaciones pueden llegar hasta las 12 pulgadas para estos días, las autoridades haced un llamado a los residentes para no salir de casa si no es necesario, mantenerse seguro dentro de su hogar si este no presenta peligro inminente.

El Departamento de obras públicas de la ciudad se encuentra colocando barricadas en las áreas que son más propensas a las inundaciones, como es el caso de la playa norte.

Ante cualquier situación de emergencia lo recomendable llamar a las autoridades, tomando en cuenta que debido a la cantidad de emergencias que puedan presentarse, la ayuda tome tiempo en llegar.