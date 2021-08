Alerta Coepris: ´Asesino suelto´

"Todavía vemos gente que no toma conciencia de la gravedad del problema pues transita tranquilamente sin su cubre bocas, o bien acude a lugares concurridos, participa en fiestas, reuniones, etc., prácticamente con ello se están jugando sus vidas y las de sus familias, pues corren el riesgo de contraer el coronavirus", advirtió Adalberto Elizondo Rivera , titular de Coepris en Reynosa .

Un asesino anda suelto y se llama Covid-19 y mientras haya personas que no sigan los lineamientos de seguridad en Salud, lamentablemente seguirá cobrando vidas.

Mientras haya personas que no se apeguen al protocolo de Salud, el asesino en potencia que se llama Covid-19 seguirá cobrando vidas". Adalberto Elizondo, Titular de COEPRIS

"Todavía vemos gente que no toma conciencia de la gravedad del problema pues transita tranquilamente sin su cubre bocas, o bien acude a lugares concurridos, participa en fiestas, reuniones, etc., prácticamente con ello se están jugando sus vidas y las de sus familias, pues corren el riesgo de contraer el coronavirus", advirtió Adalberto Elizondo Rivera, titular de Coepris en Reynosa.

Hoy más que nunca y más cuando está la ciudad en estos momentos en semáforo rojo, la ciudadanía debe cuidar sus vidas y las de los suyos y aprovechó la entrevista con El Mañana de Reynosa para anunciar el redoble de los operativos sanitarios en todo tipo de establecimientos con el propósito de verificar que estén cumpliendo con las medidas dispuestas por el Comité de Seguridad en Salud de Tamaulipas así como se ajusten a las restricciones en horarios de cierre y capacidad de asistencia.

Aquellos que pasen por alto los nuevos lineamientos que tendrán vigencia hasta el 30 de agosto, se les emitirá una sanción que podría consistir en una suspensión temporal de actividades o hasta un cierre.

A personas de 18 a 39 años que recientemente recibieron la vacuna contra el Covid-19, no deben confiarse y asistir a fiestas o a lugares muy concurridos, pues aún no están protegidos al cien por ciento contra la enfermedad pues aún no se aplican la segunda dosis. Aún con ello, deberán seguirse protegiendo usando cubre bocas, gel antibacterial y la sana distancia.