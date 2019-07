Alemania multa a Facebook por legislación contra discursos de odio

Frankfurt, Alemania.

Las autoridades alemanas multaron a Facebook con 2 millones de euros (2.3 millones de dólares) bajo una ley para combatir textos y videos que promueven el odio.

La Oficina Federal de Justicia dijo este martes que la compañía de redes sociales no había cumplido con los requerimientos de transparencia en su manejo de las quejas de esas instancias.



La agencia dijo que el reporte de Facebook para la primera mitad de 2018 no reflejó el número real de quejas sobre posible contenido ilegal, que en Alemania incluye insultos antisemitas y material designado a incitar odio contra personas o grupos.



Dijo que además hubo información incompleta sobre las habilidades lingüísticas y el entrenamiento del personal a cargo de procesar las quejas.



Facebook no comentó de inmediato sobre la multa.