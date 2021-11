Alejandro Tommasi teme a ´La Dama de Negro´

SEIS EN UNO

"Yo hago a Arthur Kipps, finalmente son seis personajes porque él representa a todos los personajes que salen en la historia. Siempre he hecho a Arthur, que hacía (el desaparecido) Germán Robles (2004)", contó Tommasi en entrevista telefónica desde Mazatlán, donde se presentó con la puesta en escena.

"El otro (John Morris, un escéptico director de escena) no me arriesgo porque siempre hay que estar en oscuros entre las butacas y yo no veo muy bien y me da miedo golpearme. Pero disfruto mucho este personaje. Como actor representar seis personajes es maravilloso".

18 AÑOS EN CARTELERA

La obra más longeva del teatro actual, con más de 18 años en cartelera.

Su pareja teatral, quien dará vida al director de escena que no cree en los fantasmas, será interpretado por el actor Ernesto D´Alessio.

Tommasi invitó al público a dejar el encierro y salir a divertirse al teatro.

Recomendó el uso de cubrebocas y que la gente se siga cuidando para que los espectáculos se mantengan activos.

"Tenemos que acostumbrarnos a esta nueva realidad, usar el cubrebocas todo el tiempo. Que cuando vayan al teatro se lo pongan. Nosotros hasta ahorita no hemos tenido ninguna noticia de algún contagio (de Covid-19). El virus está mutando y tenemos que tener mucha precaución. Nosotros en La Dama de Negro nuestro único virus es el terror", bromeó.

YA VACUNADO

En su caso comentó que ya se vacunó, aunque la dosis que recibió fue la rusa, Sputnik V, la cual no le permite cruzar a Estados Unidos ni Europa, al menos por ahora.

"Yo ya me vacuné hasta de la rabia", dijo sonriendo, "yo tengo la vacuna Sputnik y no me dejan salir (del País). En México se han vacunado la gran mayoría con Sputnik, pero la OMS no la quiere aceptar y no te dejan entrar a Estados Unidos o a Europa".